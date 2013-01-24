В Донецке автограбители стеклом зажали руку милиционеру и поехали

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, сотрудник уголовного розыска был серьезно травмирован при попытке пресечь совершаемое преступление (ограбление автомобиля) вчера, 23 января, в Ворошиловском районе по проспекту Комсомольский.

Оказывая злостное сопротивление, злоумышленники зажали руку работника милиции дверью автомобиля, протащив его несколько метров по дороге, после чего с места преступления скрылись. В совершении данного преступления подозреваются водитель и пассажир автомобиля «Мерседес Бенц» серого цвета (госномер АЕ 1279 ЕІ).

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношение работника правоохранительного органа, соединенное с причинением телесных повреждений).

Правоохранители обратились ко всем, кому что-либо известно о данном происшествии, сообщить в милицию.