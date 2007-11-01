Украина производит мало молока, а то, что производит, не годится на экспорт

Украинский рынок молокопродуктов ощущает недостаток сырья. Об этом говорилось на коллегии Министерства аграрной политики Украины в Бахмацком районе, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской областной госадминистрации.

Как отмечалось на коллегии, годовое потребление молока в Украине в перерасчете на одного человека составляет 220-230 кг, а общепринятая рациональная норма - 380 кг. Кроме того, по информации директора Департамента рынков животноводства Минагрополитики Дмитрия МИКИТЮКА, основные объемы молока, а это 81%, вырабатываются в личных хозяйствах населения. Технологически обеспечить его качество невозможно, из-за чего экспортные рынки теряются.

Тем не менее, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК считает, что Украина может быть мощным игроком на мировых продовольственных рынках молока и мяса, так как они остаются ненасыщенными. В частности, в Черниговской области, по словам Ю.МЕЛЬНИКА, отводится значительное внимание развитию молочного скотоводства - осуществляется инвестирование в строительство больших мясомолочных комплексов, что является приоритетом и на общегосударственном уровне.

"По целому ряду направлений работы в Черниговской области есть чему поучиться другим регионам", - сказал министр. Он подчеркнул, что руководители этой области, а также владельцы сельхозпредприятий верят в перспективы развития аграрного сектора экономики, что и дает соответствующий результат.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-августе 2007 года производство обработанного жидкого молока составило 555 тыс. тонн, что на 2,2% выше показателя за январь-август 2006 года.

По данным Госкомстата, в августе производство молока составило 74,2 тыс. тонн, что на 0,5% выше показателя за июля 2007 года и на 6,6% выше августа 2006 года.