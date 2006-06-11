Начала работу мечеть с сурдопереводом

В малайзийском штате Тренггану открылась первая в Юго-Восточной Азии мечеть, предоставляющая посетителям с дефектами слуха услуги сурдопереводчика во время часов молитвы.

"Необходимость в оказании соответствующей помощи людям, лишенным слуха, возникла уже давно, поскольку среди наших постоянных прихожан есть и ученики специализированной школы для глухонемых детей. До этого им было доступно лишь чтение сур из Корана, а теперь дети смогут понимать имама, читающего молитвы", - сказал председатель Комитета по вопросам религии штата, выступая по национальному телевидению.

По его словам, не имеющее аналогов в регионе решение о введении в штат мечети Аль-Абрар в небольшом городке Букит Тонг Бенг должности профессионального сурдопереводчика было принято около двух месяцев назад, а сама мечеть начала работу в прошлую среду. Заинтересованность в регулярном посещении мечети Аль-Абрар уже высказали не только жители близлежащих мест, но и отдаленных районов. Решением правительства штата будет оплачена транспортировка школьников из других районов.

РИА "Новости"