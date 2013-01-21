СМИ: Павличенко могли избить в СИЗО за интервью по мобильному

В свою очередь правоохранители отмечают, что драка возникла в результате ссоры. Участники получили незначительные телесные повреждения, сообщает ТСН.

"Причины драки тривиальные. Это словесная перепалка, которая переросла в драку. Повреждения незначительные, ведь представители СИЗО смогли вовремя все увидеть и предупредить неприятное развитие событий", - уверен спикер управления пенитенциарной службы в г. Киеве Александр Науменко.

С ним не согласен представитель семьи Владимир Широченко: "По моей информации, он избит. Он не принимал участие ни в каких конфликтах, а это избиение было наказанием за то, что он пользовался мобильным телефоном".

Напомним, что Дмитрия Павличенко избили в СИЗО сегодня, 21 января. По сообщениям пенитенциарной службы, между заключенными вспыхнула потасовка.

Напомним, 21 марта 2011 года был убит судья Шевченковского районного суда города Киева Сергей Зубков. По подозрению в совершении этого преступления был задержан Дмитрий Павличенко и его сын Сергей, однако они не признали своей вины.

2 октября 2012 года Голосеевский районный суд города Киева вынес приговор, согласно которому Дмитрий Павличенко был приговорен к пожизненному заключению, а его сын Сергей - к 13 годам лишения свободы. Акции в защиту семьи Павличенко прошли в разных городах Украины, а также за ее пределами. 14 января рассмотрение судом апелляции на приговор Дмитрия и Сергея Павличенко перенесли на 23 января.