Официальный курс валют на 21 января

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 21 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 18 января – 799.3000) 100 EUR – 1064.9873 (на 18 января – 1068.5042) 10 RUR – 2.6461 (на 18 января – 2.6342) Все курсы валют на 21 января

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