Официальный курс валют на 21 января

04:00, 19 января 2013
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 21 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 18 января – 799.3000)

100 EUR – 1064.9873 (на 18 января – 1068.5042)

10 RUR – 2.6461 (на 18 января – 2.6342)

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