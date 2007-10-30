Погода на последний день октября

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами на Левобережье и в Крыму, а днем и в западных областях небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в южной части и в западных областях ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°; в южной части ночью 5-10°, днем 10-15°, в Крыму до 17°; в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

1-2 ноября - облачно с прояснениями. 1 ноября ночью в северных областях, днем на севере Левобережья и в восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. 2 ноября небольшие дожди, только в южной части, а ночью в центральных и большинстве западных областей без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на юге 5-10°; днем 7-12°, в Крыму 11-16°, 2 ноября в северной части 4-9° тепла; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

3 ноября - без существенных осадков, только ночью в юго-восточной части и в Крыму небольшой дождь. 4 ноября в Украине, начиная с западных и северных областей, дожди (на юге Левобережья и в Крыму - местами). Температура ночью несколько снизится; днем в северной, 3 ноября и в восточной части 3-9° тепла, на остальной территории страны 7-13°, в Крыму местами до 16°.

В Киеве и области в среду осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°, по области ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

1-2 ноября - облачно с прояснениями. Небольшой дождь, только днем 1 ноября без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 1 ноября 7-12°, 2 ноября 4-9° тепла.

3 ноября - без существенных осадков, 4 ноября временами дождь. Температура ночью несколько снизится, днем существенно не изменится.