Бойко: завтра Газпром заплатит, мы вернем, и на этом, пожалуй закончим

ОАО «Газпром» 30 октября осуществит авансовый платеж за транзит российского газа по территории Украины, сообщил журналистам министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

"Мы заканчиваем согласно графику всю эту цепочку расчетов. Завтра (30 октября - УНИАН) будет осуществлен авансовый платеж со стороны "Газпрома" за транзит, мы его вернем в качестве оплаты за газ и на этом, пожалуй, мы закончим всю оплату газа, который находится в наших хранилищах", - сказал министр на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, 2 октября "Газпром" заявил о существовании задолженности Украины за газ в размере более 1,3 млрд. долл. и предупредил о сокращении поставок газа для Украины в случае непогашения долга до 1 ноября 2007 года.

9 октября в Москве глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР и министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО подписали соглашение об урегулировании задолженности за поставленный в 2007 году газ в Украину. Соглашение заключено между хозяйствующими субъектами, в документе подтвержден объем задолженности (1,3 млрд. долл.) и определена схема, предусматривающая погашение долга до 1 ноября т.г.

НАК «Нафтогаз Украины» намерен погасить задолженность перед ЗАО «УкрГаз-Энерго» в размере 700 млн. долларов за счет получения авансового платежа от ОАО «Газпром» (Россия) за услуги по транспортировке российского природного газа по территории Украины в четвертом квартале 2007 года в сумме 500 млн. долларов, а также за счет привлечения кредитных средств.