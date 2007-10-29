Запрещено вввозить в Украину птицу и продукты из нее из Канады

Госдепартамент ветеринарной медицины Украины ввел запрет на ввоз птицы, продуктов и сырья из нее с территории Канады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госветмедицины, соответствующий приказ сегодня, 29 октября, подписал заместитель Главного государственного инспектора ветмедицины Владимир ГОРЖЕЕВ.

Запрет, в частности, введен в соответствии с официальным сообщением Международного эпизоотического бюро о регистрации на территории Канады высокопатогенного гриппа птицы.