На завтра обещают снег и немного тепла

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 11 января будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях, днем в Украине небольшой снег и мокрый снег, на юге и западе с дождем, в Карпатском регионе умеренные осадки; местами налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 15°, в западных областях и на побережье морей 0-5° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму 3-7° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Небольшой снег и мокрый снег, днем местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В столице небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 0-2° мороза.