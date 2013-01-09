Почтальон с сообщником убивали пенсионеров

В Мариуполе Донецкой области задержана "почтальон" и ее сообщник, которые в целях наживы совершали убийства пожилых пенсионеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции.

Так, в милицию поступило сообщение, что за несколько часов до Нового года одна старушка была задушена в собственной квартире, а обнаружил несчастную ее внук, который приехал к ней, чтобы забрать на праздник.

Кроме этого, в начале декабря минувшего года в этом же районе было совершено аналогичное уголовное правонарушение, которое оставалось нераскрытым.

Заместитель начальника сектора уголовного розыска Ильичевского райотдела милиции Игорь Востряков сообщил, что при осмотре места происшествия были изъяты отпечатки пальцев рук преступника, однако дактилоскопические карты с такими отпечатками в милиции отсутствовали. Также в квартире практически не была нарушена обстановка, и на теле потерпевшей были незначительные повреждения.

В результате оперативной отработки, были вычислены и задержаны подозреваемые: это женщина 1976 года рождения, которая в прошлом была неоднократно судима за кражи, и работала почтальоном, а также ее гражданский муж – 37-летний житель Волновахского района.

Сложность в поимке подозреваемых была в том, что супруги постоянного места жительства не имели, часто меняли квартиры и общежития, поэтому милиционерами были перекрыты все места их возможного появления. На одном из адресов они были задержаны в подъезде и доставлены в райотдел.

Преступная схема у задержанных была довольно простой: женщина стучала в дверь и представлялась сотрудником почтового отделения, пенсионеры не задумываясь, открывали двери и пускали на порог своих убийц. Мужчина сбивал с ног беспомощных старушек и душил руками, а его подруга в это время искала материальные ценности. Для них ценность представляли не только деньги, но и бытовая химия, и продукты питания из холодильника потерпевших.

В настоящее время открыто уголовное производство по пп. 6, 12 ч. 2 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.