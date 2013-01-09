Торговцы с Андреевского подозревают, что дом Булгакова подожгли, чтобы снести

Как сообщает газета "Сегодня", работники охранной фирмы на втором этаже заметили дым в 14:20. Пожарные прибыли через 5 минут. Они начали обильно поливать водой второй этаж и крышу, из-за чего в пиццерии на первом этаже пошел дождь. Огонь захватил и первый этаж. Арендаторы говорят, что проблемы начались после реконструкции спуска.

«Во время нее поменяли крышу, которая до этого за 20 лет ни разу не протекала. А тут начались затопления», — рассказала изданию одна из арендаторов.

Причиной пожара, по данным спасателей, стало короткое замыкание проводки между вторым этажом и крышей. Однако торговцы утверждают, что это второй пожар в течение суток.

«Ночью пожарных не вызывали, потушили сами. А днем вновь вспыхнуло. Так нам рассказывали работники медцентра, который находится в здании», — рассказал газете продавец Сергей Ващук.

Он не исключает, что здание могли специально поджечь, чтобы потом снести.

«Помещение на первом этаже, где раньше был общественный туалет, продали. Теперь тут готовят к открытию ресторан. Уже вырыли в подвале 3-метровую яму. А на здании появились трещины. Кстати, до реконструкции на здании была табличка, что это памятник архитектуры, а теперь — что на Андреевском проводилась реконструкция», — говорит Ващук.

Власти говорят, что реконструкция к пожару никакого отношения не имеет.

«Никаких подтоплений там не было, мы крышу и фасады за бюджетные деньги ремонтировали. Владельцы палец о палец не ударили, чтобы помочь. Мы проводку не меняли в зданиях — это частная собственность, а крыша не могла самостоятельно загореться. Трещины появились только из-за внутренних работ — какие-то перегородки убрали, здание старое, вот и трещины появились. А строить на этом месте ничего не планируем», — рассказал замглавы КГГА по архитектуре и земле Михаил Кучук.