Жертвам аферы «Элита-центр» в этом году обещают 106 квартир

Пострадавшим от аферы «Элита-центр» в этом году выдадут 106 квартир в новых домах. В частности, дома построят на ул. Гарматной, 39-г, Ревуцкого, 7-в, Хорольской, 1-а, Радунской, 28—32, Драгоманова, 40 и на пересечении ул. Армянской с Харьковским шоссе, сообщает Сегодня.

Напомним, что в 2011 году власти выдали элитовцам 131 квартиру, в 2012 году потерпевшие не получили ни одной. Тем временем в декабре милиция завершила допрасследование дела в отношении организатора аферы Александра Волконского и соучастников.

Также в МВД сообщили, что подсудимые уже возместили 90 из 384 млн грн. Правда, пока непонятно, как будут распределены эти деньги среди обманутых вкладчиков, которых больше 1,7 тыс. «Подсудимые ни копейки не возместили. Был наложен арест на 22 га земли, которые Волконский записал на гражданскую жену. Также наложен арест на недострой на ул. О. Шмидта. Это они, видимо, оценили в 90 млн», — рассказал представитель потерпевших Василий Жоввновский.