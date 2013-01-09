Владелец «Дельта Банка» рассматривает возможность покупки «Сведбанка»

По его словам, представители сторон производят предварительную оценка, в т.ч. юридическую экспертизу правоустанавливающих документов и предварительную оценку активов.

По результатам предварительных переговоров и по итогам экспертизы документов при участии материнского банка Swedbank AB решение о сделке может быть принято уже до конца текущей недели.

Также сотрудник «Сведбанка» сообщил, что в настоящий момент реализация стратегии выхода банка с украинского рынка приостановлена.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года акционеры «Сведбанка» приняли решение увеличить уставный капитал на 800 млн грн до 6,24 млрд грн или на 14,7%.

Справка УНИАН. «Сведбанк» (ранее «ТАС-Коммерцбанк») является дочерним банком шведской финансовой группы Swedbank (доля в капитале банка составляет 99,99%), работает на рынке Украины с 1991 года.

По данным Национального банка на 1 октября 2012 года, банк входил в группу крупных банков и занимал 34-е место по объему активов. Активы банка на 1 октября составляли 5,59 млрд грн, средства клиентов – 0,38 млрд грн, собственный капитал – 0,64 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил убыток в размере 0,25 млрд грн.