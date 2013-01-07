На Тернопольщине в своем дворе замерз насмерть 46-летний мужчина
13:18, 07 января 2013Общество
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В Тернопольской области на Сочельник от переохлаждения погиб 46-летний мужчина.
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Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, несчастный случай произошел вчера на хуторе Цвяхи Кременецкого района. Тело мужчины обнаружили рядом с его собственным подворьем.
По предварительным данным, причиной смерти стало общее переохлаждение.
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