На Тернопольщине в своем дворе замерз насмерть 46-летний мужчина

В Тернопольской области на Сочельник от переохлаждения погиб 46-летний мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, несчастный случай произошел вчера на хуторе Цвяхи Кременецкого района. Тело мужчины обнаружили рядом с его собственным подворьем. По предварительным данным, причиной смерти стало общее переохлаждение.

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