Силовики и горняки советовались, как оперативно выяснить причины взрыва на шахте

Прокурор Донецкой области Владимир Вышинский провел на шахте «Комсомолец Донбасса» (ДТЭК, Кировское), ), где 3 января произошел выброс метана, выездное оперативное совещание с сотрудниками правоохранительных органов, работниками предприятия, членами специальной комиссии по вопросам расследования причин аварии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в ходе совещания обсуждался план неотложных действий для объективного установления причин трагедии.

Прокурор области поручил проведение следствия следственному подразделению ГУМВД Украины в Донецкой области.

Как сообщалось, 3 января в 5.08 на предприятии «ДТЭК «Шахта «Комсомолец Донбасса» (г. Кировское, Донецкая область) на горизонте 810 м произошел спонтанный выброс метана без вспышки. На аварийном участке работали четыре человека. Один из них при помощи самоспасателя самостоятельно вышел из зоны аварии. В результате поисково-спасательных работ 3 января было найдено тело одного погибшего горняка.

Поиски попавших под завал двух шахтеров продолжаются. По состоянию на 14.00 5 января горноспасателям осталось зачистить 14 м завала общей протяженностью до 56 м.

Факт аварии занесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей) Уголовного кодекса Украины.