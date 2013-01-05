Силовики и горняки советовались, как оперативно выяснить причины взрыва на шахте
Прокурор Донецкой области провел на шахте «Комсомолец Донбасса» выездное совещание.
Прокурор Донецкой области Владимир Вышинский провел на шахте «Комсомолец Донбасса» (ДТЭК, Кировское), ), где 3 января произошел выброс метана, выездное оперативное совещание с сотрудниками правоохранительных органов, работниками предприятия, членами специальной комиссии по вопросам расследования причин аварии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в ходе совещания обсуждался план неотложных действий для объективного установления причин трагедии.
Прокурор области поручил проведение следствия следственному подразделению ГУМВД Украины в Донецкой области.
Как сообщалось, 3 января в 5.08 на предприятии «ДТЭК «Шахта «Комсомолец Донбасса» (г. Кировское, Донецкая область) на горизонте 810 м произошел спонтанный выброс метана без вспышки. На аварийном участке работали четыре человека. Один из них при помощи самоспасателя самостоятельно вышел из зоны аварии. В результате поисково-спасательных работ 3 января было найдено тело одного погибшего горняка.
Поиски попавших под завал двух шахтеров продолжаются. По состоянию на 14.00 5 января горноспасателям осталось зачистить 14 м завала общей протяженностью до 56 м.
Факт аварии занесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей) Уголовного кодекса Украины.