ДТЭК: на шахте «Комсомолец Донбасса» удалось избежать взрыва

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ДТЭК.

В сообщении отмечается, что, по предварительным данным, благодаря оснащению шахты современным оборудованием, при выбросе метана 3 января сработала автоматическая защита снятия напряжения на аварийном участке, что позволило избежать взрыва.

Данная защита была установлена в рамках инвестиционных мероприятий по повышению безопасности труда на шахте. Инвестиции в охрану труда и промышленную безопасность на предприятии, по оперативным данным, возросли в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 23,7% - до 47 млн грн.

Система управления охраной труда на шахте «Комсомолец Донбасса» сертифицирована в 2009 году на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007, отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, на шахте «Комсомолец Донбасса» (ДТЭК, г. Кировское) утром 3 января 2013 г. во время подготовительных работ конвейерного штрека лавы возникло газодинамическое явление с отвалом породы без последующего горения.

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В момент происшествия под землей работали 300 человек, из них на аварийном участке - 4 человека. Один горняк выбрался самостоятельно, тело одного шахтера было найдено спасателями. Поиски попавших под завал двух горняков продолжаются.

На шахте «Комсомолец Донбасса» приостановлена работа забоев для проверки дегазационных мероприятий и степени опасности пластов по внезапным выбросам угля и газа.

Факт аварии занесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей) Уголовного кодекса Украины. Следствие проводят органы милиции. Кировская межрайонная прокуратура осуществляет процессуальное руководство расследованием.