9-летняя школьница, найденная на мусорном полигоне, была изнасилована и задушена

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что 3 января в одном из мусорных контейнеров города было обнаружено безжизненное тело 9-летнего ребенка с множественными телесными повреждениями в области шеи и половых органов. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате асфиксии (удушения).

Преступление квалифицировано правоохранителями как умышленное убийство и изнасилование малолетней. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство открыто по ч.2 ст.115, ч.4. ст.152 УК Украины. Максимальная санкция, предусмотренная за совершение этого преступления - пожизненное лишение свободы.

Расследование проводят органы милиции. Принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемого. Прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным следствием. Ход следствия находится на контроле прокурора области.

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В прокуратуре также сообщили, что погибшая девочка была ученицей 4-го класса одной из общеобразовательных школ Горловки. Воспитывался ребенок в благополучной семье, жил в квартире с отцом, мачехой, братом и двумя бабушками.

Правоохранителями было установлено, что 2 января неизвестный увел девочку со двора, где она играла с детьми.

Как сообщал УНИАН, 2 января около 18 часов в Цетрально-Городской райотдел милиции Горловки обратились родители 9-летней девочки с сообщением об исчезновении их ребёнка. По их словам, девочка гуляла возле дома, в котором проживает семья, а затем ушла в неизвестном направлении.

Как установила милиция, девочка около 15.30, находясь возле дома №47 по ул. Горького и ушла с неизвестным мужчиной в сторону ул. Комсомольская. Неизвестному мужчине на вид 60 лет, рост 170 см, волосы седые, длинные, был одет в куртку коричнево-оранжевого цвета, кепку оранжевого цвета.

Вчера, 3 января, около 19.00 мёртвое тело девочки было обнаружено на одном из мусорных полигонов в Калининском районе Горловки.