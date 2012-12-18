Найдена изнасилованной и убитой 14-летняя школьница

Информацию о том, что девочку изнасиловали и зверски убили, сегодня УНИАН подтвердили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

«Бердянским горотделом ГУ МВД Украины в Запорожской области начато уголовное производство по п.10 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, соединенное с изнасилованием) по факту убийства 14-летней школьницы», - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре также уточнили, что тело девочки было обнаружено 17 декабря в зарослях камыша напротив частного дома по. ул. Руднева в Бердянске.

«На сегодняшний день установлено, что девочка была изнасилована и зверски убита», - сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование по делу взято на контроль прокуратуры Запорожской области.