В Украине появился перечень объектов нематериального культурного наследия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, соответствующим приказом ведомства определены первые объекты (элементы) нематериального культурного наследия Украины и утвержден образец соответствующей учетной карточки.

Образование Перечня объектов (элементов) нематериального культурного наследия поручено Департаменту культурного наследия и культурных ценностей Минкультуры.

Так, объектами нематериального культурного наследия Украины признаны:

1) Казацкие обычаи, традиции, игры, танцы, трюки и упражнения: искусное владение кнутом, саблей, копьем, луком и стрелами, приемы вольтижировки (акробатические упражнения верхом на движущейся лошади), которые применяли украинские казаки-воины в XV-XVIII ст. (географический ареал исторического и современного обитания – г. Запорожье, о. Хортица; носитель – конный театр «Запорожские казаки»);

2) Косивская керамика как традиционное ремесло Карпатского региона XVI-XXI ст. (ареал – Ивано-Франковская обл., Косивский район, г. Косив; носитель – Косивский институт декоративно-прикладного искусства Львовской национальной академии искусств);

3) Кролевецкие тканые полотенца – использование традиционной техники перебора с ремизно-челночным ткачеством, сочетание красно-белых цветов, орнаментика (ареал – Сумская обл., Кролевецкий район, г. Кролевец; носитель – КП «Кролевецкое художественное ткачество»);

4) Опошнянская керамика – техника изготовления росписи (ареал – Полтавская обл., Зеньковский район, пгт Опошня; носитель – ЧП «Гончарный круг»);

5) Петриковская роспись – украинское декоративно-орнаментальное занятие живописью XIX-XXI ст. (ареал – Днепропетровская обл., Петриковский р-н, пгт Петриковка; носитель – Петриковское КП «Центр народных ремесел Петриковщины»);

6) Писанкарство (ареал распространения – вся территория Украины, а также места компактного проживания украинцев за пределами Украины; носитель – музей «Писанка» в г. Коломыя Ивано-Франковской обл.).

Кроме того, предприятиям, учреждениям и организациям, которые обеспечивают создание надлежащих условий для сохранения и передачи нематериального культурного наследия, а именно – Национальному заповеднику «Хортица»; Национальному музею-заповеднику украинского гончарства в Опошне; управлениям культуры Ивано-Франковской, Сумской, Днепропетровской областных государственных администраций, – поручено в месячный срок обеспечить изготовление учетных карточек на соответствующие объекты (элементы) нематериального культурного наследия. Образец учетной карточки будет размещен на сайте Минкультуры и обнародован в официальном печатном органе Министерства (газете «Культура і життя»).

Как отмечается в сообщении, два объекта из приведенного перечня – Косивская керамика и Петриковская роспись – в 2012 году были номинированы в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.