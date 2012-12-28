Произвол налоговиков может оставить два региона без горючего

Ситуация на заправках Авиас, "Укрнафта" и АНП обостряется. Уже сегодня горючее закончилось на нескольких винницких АЗС. Кто и почему препятствует в передвижении украинскими дорогами, выясняла корреспондент ТСН. Это Винница, заправка возле железнодорожного вокзала. Полчаса назад здесь закончилось дизтопливо. "Я сейчас заторами ехал сюда, чтобы заправиться, потому что здесь дизель значительно дешевле. И снова заторами ехать туда. Я сейчас стану посреди дороги, и еще будет пробка. Кому это надо, я не понимаю",- возмущается водитель Игорь Преподобный. Операторы говорят, что сами бы рады заправить, но нечем. Работу ближайшей нефтебазы парализовали налоговики. К тому же, они еще и арестовали несколько автоцистерн.

Проблема якобы в несоответствующем качестве продукта. И 40 тысяч литров горючего, на которые АЗС имела все документы, налоговики описали как... жидкость неизвестного происхождения. И направили в лаборатории. "Все документы на АЗС по транспортировке, документы, договоры купли-продажи забиты в кассовую систему. Все виды топлива, сертификаты соответствия - все полностью было на заправке им предоставлено", - отметил директор ООО "Колумбини" Игорь Маланчак.

С экспертизой вышла путаница, говорят лаборанты, потому что они воспользовались не тем методом проверки качества бензина. Ведь не имели всей информации. Когда же применили правильный метод проверки, вывод относительно горючего был совсем другим.

"Топливо полностью соответствовало требованиям государственного стандарта, и никаких показателей, которые бы не вписывались в нормы стандарта, не было. Топливо полностью соответствовало качеству, что требует госстандарт Украины", - заверил заведующий лаборатории УкрНИИНП "Масма" Богдан Кочирко. Однако и после того, как эксперты подтвердили качество горючего, нефтебазу, которая обслуживает две области Украины, налоговики, фактически, оставили под арестом.

"Мы давали необходимые доказательства, встречались с самой Зленко. Мы помогали налоговой, помогали в том, что предоставляли все запросы, которые они просили, все. Они спровоцировали незаконную вещь, и на основании этой вещи тянутся все другие вещи, которые они творят", - возмущается Маланчак. Вопрос от водителей, - почему две области накануне праздников рискуют остаться без горючего, - и от нефтяников, - почему налоговая пренебрегает экспертные выводы и наносит удар единственному действующему отечественному нефтеперерабатывающему заводу - ТСН пыталась поставить тем, кто, собственно, и парализовал поставки бензина. И несмотря на крайне болезненную для двух областей проблему, руководитель налоговой в Винницкой области Ирина Зленко после дня ожидания комментариев лишь посоветовала обратиться к ней письменно. Поэтому, скорее всего, винничанам придется въезжать в 2013 год на санях, потому что регион может остаться без топлива.