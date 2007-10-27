Продолжается передел сфер влияния на парковках в Киеве

Киевская городская государственная администрация имеет рычаги влияния на руководителей районов столицы, чтобы вынудить их передать свои парковки городу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня журналистам заместитель председателя КГГА Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ, комментируя опубликованную в СМИ информацию о намерении 5 районов Киева отказаться от передачи городскому «Киевтранспарксервису» своих парковок.

“Дело в том, что хотят они это или не хотят, но если есть соответствующее решение Киевсовета – это то же, что не хотят исполнять решение суда. У нас есть все механизмы забрать у этих районов парковки, и мы это будем делать”, - сказала она.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ заявила, что в случае отказа городские власти просто воспользуются тем, что “ни одна парковочная площадка не была отведена соответствующим порядком районами”.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «Деловая столица» (№43(337), пять районов Киева собираются отказаться от передачи своих парковок городскому «Киевтранспарксервису» - коммунальному предприятию, которое определено Киевсоветом единственным оператором по парковке транспортных средств и взиманию парковочного сбора. По данным издания, до сегодняшнего дня выполнили решение Киевсовета, передав в управление КП свои парковочные площади, Печерский, Деснянский, Подольский, Соломенский и Оболонский районы. А остальные - Шевченковский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский и Голосеевский хотят отказать городу в претензиях на имущество райпарксервисов. Соответствующие решения районные советы планируют утвердить во время ближайших сессий райсоветов, которые должны состояться до конца октября. Без их согласия, утверждают представители местной власти, решение Киевсовета не имеет законной силы, поскольку площадки являются коммунальной собственностью территориальных общин, а не КГГА.