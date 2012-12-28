Прокуроры говорят, что доказательства против «террористов» на месте

Об этом сегодня Радио «Свобода» сказал представитель государственного обвинения по делу Евгений Бабак.

«В последнее время раздаются заявления адвокатов, осуществляющих защиту обвиняемых в совершении террористических актов, что якобы исчезли показания некоторых свидетелей о наличии у одного из подсудимых алиби на момент совершения преступления. Четко определяю: это позиция защиты, выбранная адвокатами, и ничего больше. Никакие конкретные доказательства этого адвокатами не приведены», – сказал Е.Бабак.

Он также подчеркнул, что судебный процесс является состязательным, и «стороны обвинения и защиты имеют равные права».

«Если представители защиты имеют доказательства, опровергающие вину подсудимых, они должны предоставить их во время судебного рассмотрения, а не вне его, не рекламировать себя перед СМИ», – подчеркнул прокурор.

27 декабря адвокат одного из обвиняемых Льва Просвирнина Елена Кирилова заявила, что из дела о терактах исчезла часть показаний и вещественных доказательств, в частности, те, которые подтверждают алиби ее подзащитного.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которого пострадал 31 человек, в частности 10 детей. По информации правоохранителей, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По подозрению в совершении терактов были задержаны Виктор Сукачев, Виталий Федоряк, Л.Просвирнин и Дмитрий Рева.

Все четверо также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

27 ноября Индустриальный районный суд Днепропетровска начал рассмотрение по существу дела «днепропетровских террористов».