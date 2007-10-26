Проводить ревальвацию гривни еще рано

При наличии отрицательного торгового баланса осуществлять ревальвацию гривни преждевременно, считает ведущий аналитик информационно-аналитического центра "Форекс Клуб Украина" Николай ИВЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил эксперт, в соответствии с денежно-кредитной политикой Нацбанка Украины, а также последними заявлениями председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА о необходимости укреплять гривню, до конца 2007 года можно прогнозировать падение курса доллара на 2% - с 5,05 грн. до 4,95 грн. за один доллар.

При этом Н.ИВЧЕНКО считает, что гривня на сегодня является одной из недооцененных валют, но укреплять ее надо постепенно. Так, для проведения политики укрепления гривни необходимо, чтобы сальдо внешней торговли Украины было позитивным минимум три года.

По его информации, в 2005 году, когда гривня укрепилась по отношению к доллару на 5%, произошло резкое снижение торгового профицита в стране. В 2005 году он составил 671 млн. долл. против профицита в 2004 году – 4,9 млрд. долл., а в 2006 году дефицит торгового баланса Украины составил 3,1 млрд. долл.

Справка УНИАН. НБУ с 21 апреля 2005 года установил курс гривни к доллару США на уровне 5,05.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины за январь-август 2007 года составило 5 млрд. 955,6 млн. долл. против 3 млрд. 762,9 млн. долл. за аналогичный период 2006 года.

По итогам января-августа 2007 года экспорт товаров составил 31 млрд. 538,7 млн. долл., импорт - 37 млрд. 494,3 млн. долл.