Эксперт: Стабилизировать гривню помог шум вокруг налога на продажу валюты

Нацбанк в конце года стабилизировал курс национальной валюты на уровне 8 гривен за доллар благодаря как естественным причинам, ведь предприятия должны выполнить свои налоговые обязательства, они продают валюту и покупают гривню, так и искусственным - благодаря шуму вокруг законопроекта о ведении налога на продажу иностранной валюты.

Об этом в эфире «5 канала» заявил старший экономист Центра социально-экономических исследований «Case Украина» Владимир Дубровский. «Здесь есть природный компонент, ведь каждый год мы имели такую ​​же ситуацию повышения спроса на гривню конце года. Это связано с тем, что, во-первых - предприятия должны выполнить свои налоговые обязательства, они продают валюту и покупают гривню, во-вторых - население, которое сохраняло деньги в долларах, с определенной часть этих долларов расстается, чтобы купить путевки на Новый год, подарки, или просто приобрести продукты », - отметил Дубровский.

«Есть и искусственный компонент, связанный с шумом который относительно налога на продажу валюты. Это было сделано специально для того, чтобы часть населения, особенно пенсионеры, которые поддаются панике, подвергающихся пропаганде, чтобы именно они понесли свои сбережения в первую очередь продавать, потому что они действительно испугались, и понесли доллары в обменники и Нацбанк выполнил свою задачу, он стабилизировал курс», - добавил эксперт.