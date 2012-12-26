В Мининфраструктуры говорят, что проблемы Hyundai производители уже решают

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины со ссылкой на письмо компании, направленное в адрес Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (”Укрзализныця”) и госпредприятия «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЗШК).

«Hyundai Corporation полностью разделяет озабоченность Президента Украины, руководства украинского правительства и «Укрзализныци» сложностями с нормальной эксплуатацией поездов Hyundai, с которыми столкнулась Украина в декабре текущего года», - говорится в сообщении ведомства.

Hyundai Corporation сообщает, что «эти трудности возникли из-за нескольких недоработок, допущенных нами в период проектирования и производства, а также в связи с ограниченным сроком тестирования, что было обусловлено необходимостью своевременного обеспечения железнодорожным скоростным движением пассажиров в период проведения Евро-2012».

В то же время, отмечается в письме, сегодня все недостатки, мешающие нормальной эксплуатации поездов на территории Украины, полностью выявлены и изучены, а также разработан и реализуется комплекс мер по их успешной ликвидации.

«Над их ликвидацией сегодня работает квалифицированная команда специалистов. По нашим прогнозам, полное устранение замечаний займет две-три недели», - говорится в письме Hyundai Corporation.

Hyundai Corporation выразила уверенность, что вместе с «Укрзализныцей» все существующие проблемы будут решены в кратчайшие сроки.

«Кроме того, мы хотели бы предложить УЗШК провести дополнительные программы подготовки машинистов для того, чтобы предотвратить серьезные поломки в случаях возникновения непредвиденных ситуаций при эксплуатации», - говорится в письме корейской корпорации. Также Hyundai заверила, что обязательно учтет опыт первого года эксплуатации поездов Украине.

Напомним, с наступлением холодов участились задержки поездов Hyundai в связи с техническими неисправностями.

25 декабря Президент Украины Виктор Янукович, открывая заседание Совета регионов, раскритиковал закупку поездов Hyundai.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

«Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.

Согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.