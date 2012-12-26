Эксперт: Снижение налога на прибыль улучшит инвестиционный климат в Украине

Такое мнение высказал директор по суверенным рейтингам, главный аналитик по Украине Standard&Poor`s Ratings Services Тревор Каллинан (Trevor Cullinan) в комментарии, переданном УНИАН.

«Тем не менее, инвесторы будут также учитывать прочность экономики в целом и потенциал для вмешательства правительства с помощью других каналов», - дополнил эксперт.

По словам Т.Каллинана, Standard&Poor`s пересмотрит прогноз для Украины до «стабильного», если правительство сможет своевременно обеспечить средства для выполнения своих обязательств по обслуживанию внешнего долга страны, либо с помощью международных рынков капитала, либо с помощью двусторонних или многосторонних займов.

Среди других необходимых мер, необходимых для улучшения прогнозов Украины, эксперт назвал поддержку чистых международных резервов, обеспечение более устойчивого роста экономики, а также реформирование газового рынка.

Как ранее сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2013 год предусмотрено, что поступления от налога на прибыль должны составить 57,1 млрд грн.

С 1 января 2013 года произойдет снижение ставки налога на прибыль с 21% до 19%, а для субъектов индустрии программной продукции – до 5%.

На начало ноября Государственная налоговая служба Украины, которая недавно вошла в новое Министерство доходов и сборов, увеличила сборы по налогу на прибыль на 11,6% - до 42,6 млрд грн. На 1 октября 2012 года количество плательщиков налога на прибыль в Украине составляет 379,6 тыс.

По данным ГНС, в бюджете-2013 заложен объем льгот по налогу на прибыль в размере 30,7 млрд грн.