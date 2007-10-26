Курс евро по отношению к доллару сегодня побил очередной рекорд

Курс евро по отношению к доллару сегодня установил очередной рекорд, поднявшись выше отметки 1,4349 долл./евро.

Поводом для удешевления доллара стал рост азиатских фондовых рынков и снижение курса иены к евро, побудившие инвесторов вкладывать средства в операции carry trade.

В ходе торгов на электронной платформе EBS курс евро достигал значения 1,4365 долл./евро, передает Reuters.