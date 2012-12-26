Киевсовет разрешил бесплатный проезд милиции и налоговикам

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 76 из 96 присутствующих в зале депутатов.

Этим решениям депутаты внесли изменения в предыдущее свое решение, которое касалось бесплатного проезда в столице некоторых категорий граждан.