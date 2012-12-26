Киевсовет разрешил бесплатный проезд милиции и налоговикам
00:27, 26 декабря 2012Общество
1216 0
Киевсовет продлил на 2013 год действие своего решения о праве на бесплатный проезд в городском транспорте для работников милиции, налоговой милиции и сотрудников Службы безопасности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 76 из 96 присутствующих в зале депутатов.
Этим решениям депутаты внесли изменения в предыдущее свое решение, которое касалось бесплатного проезда в столице некоторых категорий граждан.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter