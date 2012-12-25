Милиция задержала безработных с наркотиками и винтовками

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, ранее осужденные местные жители в возрасте от 29-32 лет были задержаны в субботу.

У них изъято: психотропное вещество «Метамфетамин» весом 12 г, которое они приобрели с целью сбыта, а также не зарегистрированный пистолет калибра 9 мм с 14 патронами, заряженное металлическое устройство, предназначенное для стрельбы резиновыми пулями.

Во время проведения санкционированного обыска на квартире одного из задержанных было изъято: 31 г метамфетамина, 5 кг марихуаны, ингредиенты для изготовления психотропных веществ, медпрепараты. Кроме того, милиция нашла малокалиберную винтовку с оптическим прицелом, помповое ружье и 36 патронов к нему, пистолет калибра 9 мм с патронами. Все оружие не зарегистрировано. Кроме оружия, изъято 2 дымовых шашки, 2 корпуса гранаты Ф-1, 2 корпуса гранаты РГД-5, 5 ударно-спусковых механизмов и 180 патронов калибра 5,6 и 9 мм

По этим фактам Красногвардейским райотделом Днепропетровского городского управления милиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, и ч.1 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) - карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.