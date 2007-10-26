Состоится литературно-художественный вечер Героя Украины Павла Загребельного

26 октября в 16-00 при участии заместителя председателя КГГА Виталия Журавского состоится литературно-художественный вечер Героя Украины, лауреата Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, писателя Павла Загребельного (Киевский планетарий Общества «Знания» Украины, ул. Красноармейская, 57/3). Телефоны: 279-62-59, 279-50-92.

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