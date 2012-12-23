В ночном клубе Николаева произошло побоище

В Николаеве в ночь с субботы на воскресенье в клубе «Трезор», расположенном неподалеку от остановки «Автовокзал» в Ленинском районе города, произошла массовая драка между посетителями, в результате которой пострадало три человека.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Отдела связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области Ольга Передеренко, о происшествии в милицию поступило несколько сигналов: звонили из администрации клуба, посетители, затем – из больницы, куда поступили пострадавшие.

Первый сигнал поступил примерно в три часа ночи. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы Ленинского района. Затем была вызвана опергруппа. К тому времени, когда приехала следственная группа, дерущиеся разбежались.

Причина драки, в которой участвовали несколько десятков человек посетителей заведения, пока не установлена. В результате пострадало три человека. За медицинской помощью обратилась девушка 1982 года рождения, у которой оказалось множество синяков, ушибов, ссадин и сотрясение головного мозга.

В реанимации больницы скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии находится 20-летний парень, который спешил присоединиться к участникам драки, упал и ударился головой об металлические ступеньки клуба.

Еще у одного 27-летнего участника драки – ранение в руку, нанесенное из травматического пистолета неустановленного вида. Пострадавший отказывается от дачи каких-либо показаний.

В настоящее время правоохранители ведут расследование, определяя причины побоища и его зачинщиков. По рассказам очевидцев, конфликтов в тот вечер в клубе возникало несколько, пока они не переросли в драку на улице возле заведения. Среди дерущихся были и женщины.