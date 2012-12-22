Милиция расследует разгром выставки, посвященной Сталину

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры Крыма, информация об уголовном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

"Органы внутренних дел проводят следствие, процессуальное руководство которого осуществляет прокуратура Центрального района Симферополя", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря представители Меджлиса крымских татар сорвали проведение выставки, посвященную 133-летию со дня рождения И.Сталина, которую региональная ячейка российской организации "Суть времени - Крым" устроила на улице в центре Симферополя.

К установленным стендам подошли несколько крымских татар. После просьбы снять портрет И.Сталина руководитель секретариата Меджлиса Заир Смедляев пнул ногой стенд, тот завал остальные. Затем крымские татары нарисовали на стендах свастику краской из баллончика. Организатор не пытался противодействовать противникам выставки.

Справка УНИАН. По указу И.Сталина в мае 1944 года из Крыма выселили в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал крымских татар. Их обвиняли в дезертирстве из Красной армии и пособничестве немецким солдатам. Татары массово начали возвращаться на полуостров в конце 1980-х - начале 1990-х годов.