После Нового года рынок недвижимости может остановиться

Об этом в эфире «5 канала» заявил председатель Союза специалистов по недвижимости Александр Рубанов.

«По нашим прогнозам рынок не будет функционировать как минимум месяца два, пока полноценно не заработает этот реестр. Не нужно забывать, что эта норма должна была вступить в силу с первого января 2012 года, и учитывая, мягко говоря, это все было сырое, сделали какой-то мораторий на год, но по нашим данным принципиально ситуация не изменилась», - заявил Рубанов.

С таким утверждением согласен и заместитель начальника Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права на объекты недвижимого имущества Дмитрий Мартыш.

«Если реформа заработает, безусловно, рынок остановится. Потому что вопросов к этой реформе больше, чем ответов», - заявил Марти.