Азаров: нельзя допустить сокращения следственных подразделений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе торжественного собрания ко Дню милиции во Дворце культуры МВД.

«Реформы надо проводить основательно и не допустить сокращения тех, кто, как называется, работает "на земле", а именно - следственные и оперативные подразделения», - сказал Н.Азаров.

По словам премьера, необходимо сосредоточиться на совершенствовании практики применения нового Уголовного процессуального кодекса.

Н.Азаров подчеркнул, что работа милиции чрезвычайно важна. «У нас непростая задача в том, чтобы обеспечить свободу одних, и чтобы эта свобода не ограничивала, не ущемляла свободу других», - сказал он.

Как отметил Н.Азаров, День милиции у него ассоциируется с фильмом «Место встречи изменить нельзя»: «Вот такие праздничные работники милиции, которые идут на торжественное собрание. Начищенные сапоги, блестят ордена, но самое главное – блестят их лица, потому что это праздник, который является народным», - сказал Н.Азаров.