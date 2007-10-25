Во Львовской области задержали двоих из трех рецидивистов, которые убежали из колонии

Около 15-ти часов сотрудниками милиции были задержаны двое из трех рецидивистов, совершивших нападение на работников милиции, убежавших сегодня на рассвете из изолятора временного содержания Сокальского райотдела внутренних дел во Львовской области.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины Львовской области Денис ХАРЧУК, один из задержанных подозревается в разбойных нападениях и грабежах, другой подозревается в совершении краж и нападениях на граждан.

По словам Д.ХАРЧУКА, беглецов, на поиски которых была буквально поднята на ноги вся львовская милиция, обнаружили на границе Львовской и Волынской областей. Задержать беглецов помогли служебные собаки, которые выследили опасных преступников.

Еще один беглец находится в розыске и на данное время к его поиску привлечено большое количество правоохранителей.

Также Д.ХАРЧУК отметил, что по факту побега из-под стражи опасных преступников проводится расследование.