Жену судьи-"колядника" оставили в должности судьи

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня членами ВСЮ по рассмотрению соответствующего представления на увольнение О.Зварич.

В то же время, как сообщил УНИАН информированный источник, жену И.Зварича предлагалось уволить за нарушение присяги, а именно - непредоставление ею показаний по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении ее мужа.

Как отметил собеседник агентства, ст. 63 Конституции Украины предоставляет гражданину право не давать показаний относительно себя или своих родственников.