Жену судьи-"колядника" оставили в должности судьи
23:23, 18 декабря 2012Общество
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Высший совет юстиции Украины отказался уволить жену осужденного за взяточничество экс-судьи Игоря Зварича Оксану Зварич с должности судьи Львовского апелляционного хозяйственного суда.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня членами ВСЮ по рассмотрению соответствующего представления на увольнение О.Зварич.
В то же время, как сообщил УНИАН информированный источник, жену И.Зварича предлагалось уволить за нарушение присяги, а именно - непредоставление ею показаний по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении ее мужа.
Как отметил собеседник агентства, ст. 63 Конституции Украины предоставляет гражданину право не давать показаний относительно себя или своих родственников.
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