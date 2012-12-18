За последние сутки замерзли насмерть 19 украинцев

Как сообщили УНИАН в Украинском научно-практическом центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава, в целом за медицинской помощью по поводу переохлаждения или обморожения в лечебные заведения обратилось 190 человек, из них 162 были госпитализированы.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Минздрав сообщал, что в Украине от переохлаждения уже погибло 18 человек.