Ющенко: проект Ан-70 будет предметом переговоров на высшем уровне

Президент Украины Виктор Ющенко убежден, что проект самолета Ан-70 имеет перспективы и будет предметом переговоров с российской стороной на высшем уровне. Об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам после обзора экспозиции V Международного авиакосмического салона "Авиасвит-21". "Украинская сторона убеждена, что проект Ан-70 - это один из лучших проектов последних двадцати лет", - сказал президент. Он добавил, что характеристики этого самолета дают все основания говорить о том, что в ближайшие 15-20 лет он будет формировать "авангардную политику в области такого типа самолетов". "Поэтому хоронить такую модель было бы недопустимым", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по убеждению В.Ющенко, есть вопрос активизации переговоров с Россией относительно дальнейшей судьбы Ан-70. "Я не разделяю существующего скептицизма, в том числе и в некоторых СМИ, о том, что судьба машины обречена, а российская сторона отказалась от участия в реализации этого проекта. На самом деле этот проект жив", - сказал В. Ющенко.

Он добавил, что тема Ан-70 была предметом "горячего обсуждения" на заседании подкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, которая действует в рамках межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. Напомнил, в частности, что задолженность российской стороны по проекту составляла год назад около 47 млн долл. По словам В.Ющенко, он говорил об этом долге с президентом Российской Федерации. "Для того, чтобы проект двигался, нам, безусловно, надо быть последовательными в обязательствах, которые взяли обе стороны. Я до этого времени считаю, что это одна из перспективных авиаразработок, и украинская сторона, безусловно, будет ставить вопрос о ней в повестке дня двусторонних переговоров Украины и России на высочайшем уровне", - подчеркнул Президент.

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