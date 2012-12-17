За помощь в раскрытии убийства семьи харьковского судьи обещают 200 тысяч

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, руководство главка обратилось ко всем жителям города Харькова, особенно к тем, кто имеет оборудованный видеорегистраторами транспорт, с просьбой содействовать в раскрытии преступления, совершенного 15 декабря в Харькове.

Правоохранители просят водителей предоставить органам милиции копии видеозаписи событий, происходивших 15 декабря на Московском проспекте, 85, где, приблизительно, с 8 до 13 часов неизвестные лица совершили преступление.

Просьба касается водителей транспортных средств, которые в то время следовали по Московскому проспекту от универмага «Харьков» до улицы Богдана Хмельницкого, а также по улицам Юрьевская, Куйбышева, Спартака и переулку Юрьевскому.

Обратиться можно в Главное управление МВД Украины в Харьковской области (ул. Совнаркомовская, 5) - телефон дежурной части 7059-300, Харьковское городское управление милиции (ул. Ярославская, 1/29) - телефон дежурной части 700-30-14, по телефону «102» или в любой районный отдел милиции города и области.

Милиция гарантирует конфиденциальность. «Лица, предоставившие достоверную информацию, которая поможет раскрыть тяжкое преступление, получат денежное вознаграждение в размере 200 тысяч гривень», - сообщили в ЦСО.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в собственной квартире были обнаружены обезглавленные тела судьи Фрунзенского райсуда Харькова Владимира Трофимова, его жены Ирины Трофимовой, их сына Сергея, а также его гражданской жены.

В связи с убийством судьи и его семьи 16 декабря Харьков посетили генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, министр внутренних дел Виталий Захарченко и председатель Службы безопасности Украины Игорь Калинин.