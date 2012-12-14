В Бердичеве возбудили уголовное дело за препятствование работе журналистов

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, «начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины, то есть препятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства данного события, сказала она.

Как сообщили УНИАН в Отделе ГАИ Бердичева, 7 декабря на автодороге "Житомир-Могилев-Подольский" в селе Осыковое Бердичевского района около 18 часов вечера произошло ДТП. Водитель автомобиля "Мазда" совершил столкновение с автомобилем "Москвич", оба автомобиля получили механические повреждения.

Как стало известно УНИАН, после ДТП на место происшествия прибыла группа бердичевского телеканала "ВІК" и региональные представители канала ICTV, которые вели съемку для программы "Чрезвычайные новости".

Один из водителей автомобиля, пострадавшего в ДТП, напал на операторов, повредив у одного из них камеру.

По словам операторов, поскольку действия нападавшего имели признаки препятствования профессиональной деятельности журналиста, им пришлось вызвать наряд милиции и обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

"Приехав на место происшествия, съемочная группа телеканала ТРК «ВІК» застала там инспекторов ГАИ, поврежденный внедорожник «Мазда», оператора канала ICTV и водителя, который пытался прекратить съемку - хватал камеру и бил оператора. Позже водитель переключил внимание уже на другого оператора и, сломав ему камеру, не позволил работникам телекомпаний выполнять свою работу", - рассказали УНИАН журналисты съемочной группы бердичевского телеканала ТРК «ВІК". Они уточнили, что водитель также угрожал им расправой.

По предварительной информации, "буйный " водитель - руководитель одного из колледжей Бердичева.

Как оказалось впоследствии, этот мужчина был непосредственным участником аварии. «Данное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано, составлена схема ДТП, проведены медицинские экспертизы, у обоих водителей взята кровь на содержание алкоголя в городской больнице Бердичева», - сообщил УНИАН начальник Бердичевского ОГАИ Ярослав Онищук.