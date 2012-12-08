В Житомирской области начали расследовать самоубийство в СИЗО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в прокуратуре Житомирской области.

Родители жертвы убеждены, что их сына убили и именно поэтому прокуратура проводит расследование.

В частности, родители заключенного, которого нашли мертвым в житомирском СИЗО, сообщили УНИАН, что не верят в то, что их сын мог покончить с собой. Саму информацию о суициде распространило в печати Житомирское областное управление Государственной пенитенциарной службы. Но родители с этим категорически не согласны и уверяют, что у них есть фотографии с побоями на теле сына.

Только через два дня после смерти родители парня получили телеграмму из СИЗО, где их сын ожидал решения Апелляционного суда. Он оспаривал объявленный раньше приговор - 5 лет тюрьмы за ограбление.

Родители парня также уверяют, что когда забирали тело сына, то увидели многочисленные гематомы и кровоподтеки. Тогда они и пришли к выводу, что его убили в СИЗО.

В то же время по информации пенитенциарной службы, умерший был склонен к самоубийству и уже трижды до этого пытался его совершить. А родственники говорят, что в канун смерти сын звонил из СИЗО и просил передать деньги, чтобы за них его перевели в другую, более безопасную, камеру.

Как сообщал УНИАН, в следственном изоляторе при Житомирском учреждении исполнения наказаний №8 повесился молодой мужчина.

По словам руководителя Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Аллы Ващенко, в воскресенье, 2 декабря, в дежурную часть Богунского райотдела милиции поступило сообщение, что в камере учреждения выполнения наказаний покончил жизнь самоубийством один из осужденных.

Погибший мужчина 1987 года рождения - до этого неоднократно пытался свести счеты с жизнью. Мужчина повесился на оконной решетке на самодельной веревке, сделанной из собственного свитера.

Невзирая на срочные реанимационные мероприятия, спасти жизнь осужденному не удалось.

По данному факту проводится следствие.