Налоговая милиция разработала памятку, которая описывает ее полномочия

«Эту памятку мы адресуем прежде всего представителям малого и среднего бизнеса. Именно они в последнее время стали сталкиваться со случаями вызывающего мошенничества, когда к ним под видом сотрудников правоохранительных органов приходят разные проходимцы и требуют взятки», - говорится в официальном сообщении налоговой милиции.

По словам налоговой милиции Украины, сегодня внимание этого правоохранительного органа приковано исключено к сегменту крупного бизнеса, а проверки предприятий малого и среднего бизнеса были запрещены еще в начале года.

«Имея на руках эту памятку, предприниматели будут точно знать о компетенции и полномочиях работников налоговой милиции. И мы просим обращаться в правоохранительные органы в случае каких-либо признаков мошеннических действий », - говорится в заявлении налоговой милиции.

Напомним, в феврале 2012 года налоговая милиция Украины запретила использование защитных масок при проведении специальных мероприятий. Налоговая милиция Украины - это специальное подразделение, которое является инструментом государства в борьбе с налоговыми и финансовыми правонарушениями. За 10 месяцев 2012 года благодаря работе налоговой милиции в государственный бюджет Украины было направлено 3,4 миллиарда гривен.