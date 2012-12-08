Amnesty International перечислила проблемы правозащиты в Украине
02:50, 08 декабря 2012Общество
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Сейчас наибольшую обеспокоенность в Украине у всемирного правозащитного движения Amnesty International вызывают масштабные и системные нарушения прав человека в отделах милиции со стороны правоохранительных органов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала исполнительный директор Amnesty International в Украине Татьяна Мазур.
Кроме того, по ее словам, со многими проблемами в Украине сталкиваются беженцы и люди, которые ищут убежища.
«Имеет место дискриминация разных групп. В частности, это и права ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров – УНИАН)» - сказала Т.Мазур.
Кроме того, она отметила, что и судебная система в Украине «не является идеальной», а также имеют место случаи преследования правозащитников.
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