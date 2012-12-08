В реестр коррупционеров внесено 5700 фамилий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, такие данные предоставил Департамент антикоррупционного законодательства и законодательства о правосудии Минюста по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается в мире 9 декабря.

Как отмечается в сообщении, за период функционирования реестра, с 1 февраля по 1 декабря 2012 года, в Минюст поступило более 62 тыс. запросов от государственных органов, органов местного самоуправления с целью проведения специальной проверки сведений о лицах, которые претендуют на занятие должностей, связанных с исполнением функций государства или местного самоуправления. По результатам рассмотрения таких запросов Минюстом были предоставлены информационные справки о наличии в Реестре сведений о более чем сотне из тех лиц, которые проверялись.

В целом ведомство получило более 350 запросов Администрации Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины и Секретариата Кабинета министров. Территориальными органами Минюста было получено свыше 62 тыс. запросов относительно наличия информации в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

В пресс-службе напомнили, что функции специально уполномоченного органа по вопросам антикоррупционной политики согласно Указу Президента Украины временно возложены на Министерство юстиции Украины.

В феврале 2012 года, в соответствии с положениями статьи 21 Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», Минюстом был введен и ведется Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, в который заносятся сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Кроме того, при помощи реестра обеспечивается проведение специальной проверки сведений о лицах, которые претендуют на занятие должностей, связанных с исполнением функций государства или местного самоуправления.