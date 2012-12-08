Азаров: у руководства МВФ меняется мировоззрение

Об этом он заявил в эфире программы Шустер live.

"Украина стоит на месте, мы находимся в центре Европы и никуда мы не бежим, и никуда мы не торопимся. Международный валютный фонд. Я их очень уважаю и можно даже сказать люблю. Сейчас я с удовлетворением отмечаю, что у руководства МВФ происходят определенные изменения мировоззрения. Это очень важно. Я жду не дождусь когда же наконец-то это изменение мировоззрения приведет к согласованию наших условий. Мы готовы с ними сотрудничать", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что Украина поясняет МВФ, что в условиях высоких цен на российский газ, на население невозможно переложить такую тяжесть и повысить цены на тарифы.

"Вот я им говорю: слушайте, вот французы на 2% повысили стоимость газа, они год с населением работали, а вы нам предлагаете на 50%. Так наши люди, мягко скажем, победнее французов. Поэтому, давайте мы найдем другие мероприятия, которые позволят нам сократить дефицит бюджета... Я думаю, что будем продолжать переговоры, будем убеждать. Договоримся - прекрасно, будет недопонимание, ну тоже проживем однозначно", отметил Н.Азаров.