Януковича просят взять под контроль расследование гибели журналиста во Дворце спорта

«На наш взгляд, причиной смерти одного из лучших спортивных журналистов страны стала преступная халатность руководства и работников Дворца спорта, - цитирует обращение Чемпион. - Начав монтажные работы, работники Дворца спорта не только не закрыли двери в соревновательный зал, но даже не установили заградительных заборов и не натянули предупредительных лент».

Среди изложенных в письме причин гибели Данилова также отмечается «отсутствие пресс-центра для освещения соревнований и смешанной зоны для общения представителей СМИ с участниками поединка». «Поэтому работу над материалами после заключительного матча турнира Украина - Польша пришлось вести непосредственно из соревновательного зала, во время монтажа сцены», - отмечают коллеги погибшего.

Авторы письма также отметили, что нетрезвым погибший в момент трагедии не был.

«Со дня гибели Данилова прошло более трех недель, и сейчас у нас возникают опасения, что расследование не будет проведено должным образом, а виновные в смерти человека не будут наказаны», - считают журналисты. По их словам, чтобы Украина не потеряла репутации страны, декларирующей желание стать постоянным организатором крупных спортивных форумов, расследование дела о гибели журналиста должно быть максимально открытым, а виновные должны понести ответственность согласно действующему украинскому законодательству.

Под открытым письмом подписались около 150 представителей СМИ.

Как сообщал УНИАН, известный украинский спортивный журналист Юрий Данилов погиб после хоккейного матча между сборными Украины и Польши 11 ноября.