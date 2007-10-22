Клюева обвиняют в лоббировании интересов татарских акционеров ”Укртатнафты”

Восстановленный судом в должности председателя Правления ЗАО "Укртатнафта" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) Павел ОВЧАРЕНКО обратился с письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, секретарю СНБО Ивану ПЛЮЩЮ и и.о. председателя Службы безопасности Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО с требованием принять меры по блокированию преступной схемы по перехвату контроля и выведению из государственной собственности активов самого крупного нефтеперерабатывающего завода Украины.

Об этом говорится в письме председателя Правления ЗАО "Укртатнафта" П.ОВЧАРЕНКО к Президенту и силовым ведомствам, текст которого передан УНИАН.

"Вынужден обратиться к Вам в связи с ситуацией, которая сложилась на ЗАО "Укртатнафта", что может привести к угрозе экономической и национальной безопасности Украины в результате потери государственного контроля над крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим комплексом", - говорится в письме.

В частности, П.ОВЧАРЕНКО отмечает, что после восстановления его в должности председателя Правления ЗАО "Укртатнафта" были обнаружены документы, которые свидетельствуют о кредиторской задолженности компании в размере более 2,5 млрд. грн., которая была накоплена за время работы Сергея ГЛУШКО на посту председателя Правления «Укртатнафты».

"Есть информация, что такая задолженность создавалась в интересах коммерческих структур, которые контролируются татарской стороной и, по нашей информации, активно лоббируются вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ", - отмечает в письме П.ОВЧАРЕНКО.

При этом он констатирует, что накопление такой суммы кредиторской задолженности невозможно при стабильной и прибыльной работе предприятия и осуществлялось исключительно с целью получения полного контроля над предприятием.

"Увеличение кредиторской задолженности до подобных сумм было невозможно без участия бизнес-групп из Республики Татарстан в заговоре с прежним председателем Правления Сергеем ГЛУШКО для получения в собственность контрольного пакета акций ЗАО "Укртатнафта" и соответствующего уменьшения доли украинской стороны", - считает П.ОВЧАРЕНКО.

Также, по его словам, со стороны татарских акционеров был допущен ряд грубых нарушений инвестиционных обязательств. В том числе, татарский акционер "Укртатнафты" - ОАО "Татнефть" - в 1994-2007 годах не выполнил своих обязательств относительно поставки нефти на Кременчугский НПЗ в размере 66 млн. тонн на сумму 2,53 млрд. долл.

"Прежнее руководство "Укртатнафты" в заговоре с татарскими акционерами игнорировало интересы Украины, пытаясь скрыть суммы от налогообложения, не выполняя свои инвестиционные обязательства, при этом увеличивая кредиторскую задолженность ЗАО "Укртатнафта" с целью размывания доли, которая принадлежит Украине", - отмечает в письме П.ОВЧАРЕНКО.

При этом он добавил, что все заявления прежнего председателя Правления «Укртатнафты» С.ГЛУШКО относительно так называемого "неожиданного рейдерского захвата" предприятия являются лишь попыткой максимально запутать ситуацию и каким-либо способом вернуть контроль над ним.

Как сообщал УНИАН, Сумской апелляционный суд 29 августа своим определением восстановил П.ОВЧАРЕНКО в должности председателя Правления ЗАО «Укртатнафта». 19 октября П.ОВЧАРЕНКО приступил к работе.

Судебный процесс о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности был начат в октябре 2004 года. 9 ноября 2004 г. Автозаводским районным судом Кременчуга было вынесено решение о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности. В феврале 2005 года это решение подтвердил Апелляционный суд Полтавской области.

В дальнейшем «Укртатнафта» неоднократно оспаривала решения судов, и в конечном итоге дело попало в Верховный суд, который в соответствии с законом передал дело Сумскому апелляционному суду.

П.ОВЧАРЕНКО был уволен с должности председателя Правления "Укртатнафты" в сентябре 2004 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» на уровне акционерного капитала возобновила государственный контроль над ЗАО «Укртатнафта». На сегодняшний день на балансе компании находится 61,346% акций «Укртатнафты».

Украинская сторона в течение нескольких лет оспаривала правомерность передачи компаниям SeaGroup International (США) и Amruz Trading (Швейцария) 18,3% акций "Укртатнафты".

ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».