С сегодняшнего дня снижено влияние прокуратуры на бизнес

Об этом заявил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей Портнов, комментируя вступление в силу с 1 декабря Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам усовершенствования деятельности прокуратуры», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам А.Портнова, согласно изменениям, остановка предпринимательской деятельности по инициативе прокурора может быть осуществлена только по результатам состязательного судебного разбирательства.

«Убежден, что участие в отношениях между прокурором и субъектом предпринимательской деятельности такого субъекта как суд позволит уменьшить влияние органов прокуратуры на ведение хозяйственной деятельности”, - сказал А.Портнов.

Он также сказал, что Президент Украины неоднократно отмечал необходимость минимизировать давление правоохранительных органов на предпринимателей, а потому положения этого закона имеют важное значение для реализации инициатив главы государства и получения положительных экономических результатов.

Кроме того, сказал он, закон лишает прокуратуру права вносить предписания и протесты, принятие которых требовало от физических и юридических лиц безусловного и безотлагательного выполнения требований прокурора. А.Портнов отметил, что с 1 декабря внесение акта прокурорского реагирования больше не будет означать автоматической остановки или прекращения действия нормативно-правового акта, разрешительных документов, остановки выполнения работ или предоставления услуг и не возлагать на лицо дополнительных обязанностей, которые оно должно немедленно исполнить.

«Такой законодательный подход к последствиям внесения акта прокурорского реагирования позволит существенно уменьшить их общее количество», - подчеркнул советник Президента Украины.

Важным нововведением нового закона, по его словам, также является положение, которое предусматривает, что реагирование на обращения физических и юридических лиц может осуществляться только после их предварительного рассмотрения компетентными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления или же непринятия ими в установленные сроки решений по этим вопросам. Такой подход, по мнению А.Портнова, существенно снизит уровень вмешательства прокуратуры в предпринимательскую деятельность, в частности в тех сферах, надзор за законностью которой осуществляют другие контролирующие органы.

«Прокурор не должен подменять собой органы государственного надзора (контроля), выполнять их функции и путем издания актов прокурорского реагирования устранять нарушения, которые относятся к сфере ведения этих органов», - подчеркнул А.Портнов.

Он также обратил внимание на то, что положения закона закрепляют требование относительно осуществления полномочий прокурора по выявлению нарушений закона исключительно после принятия мотивированного постановления, в котором должны быть четко изложены основания для их осуществления. Обязанность предоставления лицу постановления, относительно которого прокурор совершает предусмотренные законом действия, и закрепленное за ним право на обжалование этого постановления в суде, по его словам, также будут способствовать усилению судебного контроля за деятельностью органов прокуратуры и лучшей защите интересов физических и юридических лиц.

Важными, по мнению советника Президента, являются также нормы, которые ограничивают возможность органов прокуратуры инициировать пересмотр судебных решений по нововыявленным обстоятельствам.

«Положение нового закона в сочетании с уже действующими в Украине нормами, которые закрепляют предельный срок для пересмотра судебных решений по нововыявленным обстоятельствам, существенно усилят гарантии лица на то, что полученное им судебное решение будет исполнено и не сможет быть пересмотрено по истечении значительного промежутка времени. Практика отмены судебных решений через три или более лет должна отойти в прошлое как подрывающая доверие граждан в возможность украинского правосудия защитить их права и интересы», - сказал А.Портнов.