МВФ просит Украину снизить курс гривни

Такую оценку содержит отчет Международного валютного фонда, сообщает Радио Свобода.



Специалисты МВФ прогнозируют снижение объема золотовалютных резервов Национального банка Украины до 24 миллиардов долларов к концу 2012 года и сохранение этой тенденции в течение двух последующих лет.

По мнению экспертов, «это безусловно скажется на оценках уверенности инвесторов». Негативным тенденциям, утверждают аналитики МВФ, способствовать внутренние экономические проблемы, в частности, снижение экспортной выручки, риски оттока капиталов, а также объективные внешние опасности.

Между тем, украинские чиновники, по-прежнему настаивают, что резервов Национального банка хватит для поддержания стабильного курса гривны.