МВФ просит Украину снизить курс гривни

10:22, 30 ноября 2012
Общество
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Обменный курс гривни к доллару США сейчас переоценен. Снижение курса национальной валюты на 13% позволит достичь бездефицитного платежного баланса.

МВФ просит пересмотреть курс гривни

Такую оценку содержит отчет Международного валютного фонда, сообщает Радио Свобода.

Специалисты МВФ прогнозируют снижение объема золотовалютных резервов Национального банка Украины до 24 миллиардов долларов к концу 2012 года и сохранение этой тенденции в течение двух последующих лет.

По мнению экспертов, «это безусловно скажется на оценках уверенности инвесторов». Негативным тенденциям, утверждают аналитики МВФ, способствовать внутренние экономические проблемы, в частности, снижение экспортной выручки, риски оттока капиталов, а также объективные внешние опасности.

Между тем, украинские чиновники, по-прежнему настаивают, что резервов Национального банка хватит для поддержания стабильного курса гривны.

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