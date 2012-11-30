МВФ просит Украину снизить курс гривни
Обменный курс гривни к доллару США сейчас переоценен. Снижение курса национальной валюты на 13% позволит достичь бездефицитного платежного баланса.
Такую оценку содержит отчет Международного валютного фонда, сообщает Радио Свобода.
Специалисты МВФ прогнозируют снижение объема золотовалютных резервов Национального банка Украины до 24 миллиардов долларов к концу 2012 года и сохранение этой тенденции в течение двух последующих лет.
По мнению экспертов, «это безусловно скажется на оценках уверенности инвесторов». Негативным тенденциям, утверждают аналитики МВФ, способствовать внутренние экономические проблемы, в частности, снижение экспортной выручки, риски оттока капиталов, а также объективные внешние опасности.
Между тем, украинские чиновники, по-прежнему настаивают, что резервов Национального банка хватит для поддержания стабильного курса гривны.