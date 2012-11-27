Налоговики накрыли подпольную винокурню, где разливали «элитные» напитки

Об этом сообщили в отделе взаимодействия со СМИ и общественностью ГНС в области.

По данным налоговой милиции, подпольное производство организовал житель Чернигова еще в сентябре прошлого года, а спирт ему поставляли из Сумской области. В ходе следственных мероприятий налоговые милиционеры задержали два грузовика, в которых транспортировалось 2800 литров спирта и 160 бутылок фальсифицированной водки. Позднее в ходе пятнадцати обысков в частных гаражах и гаражах кооперативов Чернигова и Сумской области, где хранился спирт, были найдены пластиковые емкости, заполненные почти 19 тыс. литров спирта и 1400 бутылок водки. Также во время обысков было выявлено 500 бутылок коньяка и виски якобы известных международных брендов (с поддельными акцизными марками). Проведенные лабораторные исследования установили, что водочные изделия представляют угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Всего из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму около 1,9 млн. грн.

По словам первого заместителя начальника управления налоговой милиции ГНС в Черниговской области Сергея Кузнецова, из такого количества спирта злоумышленники могли изготовить и продать населению свыше 100 тыс. бутылок фальсифицированной водки сомнительного качества.

"Если говорить о бюджете, то реализация таких объемов легальной водочной продукции обеспечила бы поступление в казначейство более 900 тыс. грн. акцизного налога", - отметил он.

В отношении жителя Чернигова, который изготовлял и продавал фальсифицированные алкогольные напитки, следственный отдел ГНС в Черниговской области возбудил дело по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Сейчас выясняются обстоятельства поступления спирта и ведется поиск причастных лиц к его снабжению, а также изготовлению и реализации фальсификата.